Der derzeit verletzte spanische Tennisstar Rafael Nadal (31) muss noch länger pausieren. Der Weltranglistenzweite sagte am Freitag seine Teilnahme an den Masters-Turnieren im kalifornischen Indian Wells (8. bis 18. März) und in Miami (19. März bis 1. April) ab. Nadal leidet noch immer an einer Verletzung am rechten Hüftbeuger, die er bei seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar erlitten hatte.

"Ich muss mich erholen. Ein Start bei den Turnieren in den USA ist nicht möglich", schrieb Nadal bei Facebook. Damit steigt die Zahl der Turniere, an denen Nadal nicht teilnehmen kann oder aufgeben muss, auf sieben an (Paris, ATP-Finale, Brisbane, Australian Open, Acapulco, Indian Wells, Miami). Zur Sandplatzsaison will Nadal auf die Tour zurückkehren, bei den French Open in Paris (ab 27. Mai) strebt er seinen elften Titel an.