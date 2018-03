Der Hamburger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami das Halbfinale erreicht.

Der Weltranglistenfünfte besiegte den Kroaten Borna Coric 6:4, 6:4 und spielt in der Vorschlussrunde (Samstag/1.00 Uhr MESZ) gegen den Spanier Pablo Carreno Busta um seine erste Finalteilnahme in der laufenden Saison.

Im zweiten Semifinale stehen sich der Argentinier Juan Martin del Potro und der US-Amerikaner John Isner gegenüber.

Zverev feierte in der Runde der besten Acht als letzter Deutscher im Turnier seinen ersten Sieg gegen Coric. Die beiden bisherigen Duelle hatte der 20-Jährige verloren, zuletzt im vergangenen Jahr bei den US Open in der zweiten Runde.

Gegen Busta, der sich im Viertelfinale als Nummer 19 der Welt gegen den an Position sechs gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 5:7, 7:6 (8:6) durchsetzte, hat Zverev noch nicht gespielt.