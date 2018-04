Anzeige

Tennis, ATP: Jan-Lannard Struff erreicht Viertelfinale in Budapest Struff erreicht Viertelfinale / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff ist die Nummer 61 der Weltrangliste © Getty Images

Jan-Lennard Struff beschenkt sich beim ATP-Turnier in Budapest selbst. Nach einem Sieg gegen einen Kasachen steht er erstmals in diesem Jahr in einem Viertelfinale.