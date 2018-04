Yannick Hanfmann hat sich beim ATP-Turnier in München ein deutsches Duell mit Titelverteidiger Alexander Zverev erkämpft. Der 26 Jahre alte Karlsruher, der von Turnierdirektor Patrik Kühnen eine Wildcard erhalten hatte, zog am Montag mit einem souveränen 6:2, 6:4 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Marcos Baghdatis (Zypern) als erster von elf Deutschen im Hauptfeld in die zweite Runde ein.

Das Match gegen den topgesetzten Zverev, der in der ersten Runde der BMW Open ein Freilos hat, findet am Mittwoch statt. Hanfmann hatte im vergangenen Jahr das Viertelfinale in München erreicht. In der Weltrangliste hat er sich seit damals um rund 150 Plätze auf derzeit Position 118 verbessert. Baghdatis ist aktuell die Nummer 80.