Die Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-Turnier in München mit Zweisatz-Siegen das Achtelfinale erreicht. Der dreimalige Turniersieger Kohlschreiber setzte sich in 76 Minuten mit 7:5, 6:4 gegen den aufschlagstarken Ivo Karlovic (Kroatien) durch. Sein nächster Gegner ist Mischa Zverev oder Andreas Haider-Maurer (Österreich).

Struff hatte bei den mit 561.345 Euro dotierten BMW Open zuvor das deutsche Duell mit Daniel Masur gewonnen, der 62. der Weltrangliste siegte 7:6 (7:1), 6:4. "Ich war ein bisschen erkältet in den vergangenen Tagen und habe mich nicht so gut gefühlt", sagte er.

Struff trifft nun etwas überraschend auf Yannick Maden. Der 28 Jahre alte Stuttgarter besiegte in einem beinahe dreistündigen Match den an Nummer acht gesetzten Japaner Yuichi Sugita, der in der Weltrangliste 73 Plätze besser platziert ist, mit 4:6, 7:6 (11:9), 6:2. Maden hatte zuletzt in der vergangenen Woche das Viertelfinale des Turniers in Budapest erreicht - ebenso wie Struff.

Als erster von elf Deutschen im Hauptfeld war am ersten Turniertag Florian Mayer gescheitert. Der 34-Jährige, der seine Karriere nach den US Open in diesem Jahr beenden will, begann seine Abschiedstournee mit einer Niederlage gegen den Slowaken Martin Klizan, er unterlag dem Turniersieger von 2014 mit 6:3, 4:6, 3:6.

Titelverteidiger Alexander Zverev steigt am Mittwoch in das Turnier ein. Nach einem Freilos für die erste Runde trifft er auf Yannick Hanfmann. Da der Sieger dieses Matches im Viertelfinale gegen Struff oder Maden spielt, ist bereits sicher, dass in München zumindest ein Deutscher im Halbfinale stehen wird.