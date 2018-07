Mischa Zverev hat bei der Generalprobe für das Grand-Slam-Highlight Wimbledon seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gefeiert.

Der 30-Jährige gewann am Samstag das Finale des Rasenturniers im englischen Seebad Eastbourne gegen den Slowaken Lukas Lacko mit 6:4, 6:4 und bestätigte zwei Tage vor dem Start auf dem heiligen Rasen im Londoner Südwesten seine starke Form.

Zverev erleichtert: "Endlich der erste Sieg"

"Rasen ist einfach der beste Belag für mich", sagte Mischa Zverev im Interview während der Siegerehrung, "als die Auslosung raus war, habe ich gesehen, dass ich der einzige Serve-and-Volley-Spieler im Feld bin und dachte: Ich habe eine gute Chance. Jetzt ist es ein tolles Gefühl, endlich den ersten Sieg geschafft zu haben."

Mischa Zverev erwischte gegen den Slowaken einen Start nach Maß und nahm Lacko gleich den ersten Aufschlag ab. In der Folgezeit hielt der Deutsche das Break und sicherte sich nach 43 Minuten den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang glückte Mischa Zverev der zweite Aufschlagdurchbruch zum 3:2. Auch diesen Vorsprung brachte er ins Ziel und verwandelte nach 1:37 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Ass.

In der Weltrangliste kehrt Zverev von Platz 67 wieder in die Top 50 zurück und kassierte zudem einen Siegerscheck über 117.930 Euro. In Wimbledon muss Zverev in der ersten Runde gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert antreten.

