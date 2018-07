Maximilian Marterer hat beim Sandplatzturnier im österreichischen Kitzbühel als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht.

Der 23-Jährige gewann am Dienstag zum Auftakt gegen Jürgen Zopp (Estland) 6:4, 3:6, 6:3 und trifft nun auf Michail Kukuschkin (Russland). Gegen Zopp hatte Marterer zuletzt in der dritten Runde der French Open, damals glatt in drei Sätzen, gewonnen.

Jan-Lennard Struff (Nr. 7) ist nach einem 6:7 (3:7), 1:6 gegen Taro Daniel (Japan) dagegen wie am Vortag der Karlsruher Yannick Hanfmann ausgeschieden.