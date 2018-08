Immer wieder war spekuliert worden, ob Alexander Zverev Boris Becker als Trainer verpflichten würde - nun holt er stattdessen einen legendären Rivalen in sein Team.

Am Dienstagabend verkündete Zverev via Instagram, dass Ivan Lendl sich seinem Trainerteam angeschlossen hat. Der 58 Jahre alte Tscheche, aktiv von 1978 bis 1994, dominierte die Tennis-Szene 270 Wochen lang als Nummer 1, holte acht Grand-Slam-Titel.

Was er als Trainer kann, bewies Lendl an der Seite des Briten Andy Murray, den er ebenfalls zur Nummer 1 formte und zu seinen größten Triumphen führte: Zwei Wimbledon-Siege, zweimal Olympia-Gold, Triumphe bei den US Open und den ATP World Tour Finals - alles Errungenschaften, die dem 21 Jahre alten Zverev noch fehlen.