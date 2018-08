Andy Murray ist beim ATP-Turnier in Washington ins Viertelfinale eingezogen. Der Brite setzte sich gegen den Rumänen Marius Copil mit 6:7, 6:3 und 7:6 durch - und war anschließend völlig fertig.

Nachdem er nach dem Handshake mit Copil zu seiner Bank zurückgekehrt war, vergrub Murray sein Gesicht in einem Handtuch - und heulte zwei Minuten lang hemmungslos. Ausgelaugt und mit tränenüberströmtem Gesicht verließ er den Court in der US-Hauptstadt.

Der Sieg gegen Copil markiert für Murray den emotionalen Höhepunkt seines Comeback-Kampfs. Es ist der nächste Schritt auf dem langen und Harten Weg des Briten zurück in die Weltspitze des Tennis.

Der dreimalige Grand-Slam-Gewinner ist wegen seiner Hüft-OP im vergangenen Januar bis auf Rang 832 der Weltrangliste abgestürzt. Seit dem Viertelfinale von Wimbledon 2017 konnte er an keinem Grand-Slam-Turnier teilnehmen.

Murray kritisiert späte ATP-Ansetzung

Nach dem Spiel, das erst um drei Uhr morgens endete, kritisierte der 31-Jährige die Terminierung des Matches und stellte seine Teilnahme am Viertelfinale gegen den Australier Alex de Minaur am Freitag in Frage.

"Es ist nicht gut, Matches um drei Uhr morgens zu beenden. Es ist schlecht für die Spieler, und auch für die Zuschauer und das Fernsehen. Für alle", beschwerte sich Murray, der offensichtlich körperlich und emotional erschöpft war. Er wisse nicht, wie er sich rechtzeitig für das nächste Spiel erholen solle.

Er äußere diese Meinung als ein Spieler, der von einer sehr langwierigen Verletzungmisere zurückkehrt: "Ich glaube nicht, dass ich in eine solche Situation gebracht werden sollte."

Murray verstehe das Problem mit dem warmen Wetter, finde die späte Ansetzung der Spieler allerdings dennoch problematisch: "Ich denke nicht, dass das sinnvoll ist."

