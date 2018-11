Tennis-Maestro Roger Federer hat im Halbfinale des ATP-Masters in Shanghai eine unerwartete Niederlage kassiert. Der topgesetzte Schweizer musste sich dem kroatischen Jungstar Borna Coric mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Der 21-jährige Coric, Nummer 19 der Welt, zog mit seinem zweiten Erfolg nacheinander gegen Federer erstmals in ein Masters-Finale ein. Bereits beim Rasenturnier im Sommer in Halle hatte Coric den 14-maligen Grand-Slam-Gewinner Federer im Finale bezwungen.

Im Finale am Sonntag (nicht vor 10.30 Uhr MESZ) trifft Coric auf den Serben Novak Djokovic. Der Wimbledon- und US-Open-Sieger hatte zuvor den Hamburger Alexander Zverev souverän mit 6:2, 6:1 ausgeschaltet. Djokovic löst am Montag in der Weltrangliste Roger Federer auf jeden Fall als Nummer zwei hinter dem Spanier Rafael Nadal ab.