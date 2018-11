Peter Gojowczyk steht nach einem Tennis-Krimi im Achtelfinale des ATP-Masters in Shanghai. Der 29-Jährige bezwang den Ungarn Marton Fucsovics nach 2:38 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Im Tiebreak des dritten Satzes holte der Münchner dabei einen 1:4-Rückstand auf.

Gojowczyk hatte im Mai gegen Fucsovics noch das Finale von Genf verloren und seinen zweiten Titel auf der ATP-Turnier verpasst. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Australier Matthew Ebden, der Dominic Thiem (Österreich/Nr. 6) aus dem Rennen warf. Ebden benötigte beim 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:4) sogar 2:45 Stunden.

Zverev trifft auf Basilaschwili

Auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Nr. 4) wartet derweil am Mittwoch in der zweiten Runde eine hohe Hürde. Gegner ist der Georgier Nikolos Basilaschwili, der am Sonntag im Finale der China Open in Peking den US-Open-Finalisten Juan Martin del Potro (Argentinien) bezwungen hatte und in der Weltrangliste auf den 23. Platz vorgerückt war.

Mischa Zverev und Maximilian Marterer waren bei dem mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb in der ersten Runde gescheitert. Für beide war es jeweils das fünfte Erstrunden-Aus in Folge.