ATP-Champion Alexander Zverev wird im kommenden Jahr erneut beim Turnier in München (29. April bis 5. Mai) an den Start gehen.

"Es ist immer großartig, in Deutschland zu spielen, und ich bin froh, nach München zurückzukehren", ließ der Turniersieger von 2017 und 2018 am Donnerstag ausrichten.

Zverev bereitet sich derzeit in Perth auf den Hopman Cup vor, bei dem er erneut an der Seite von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber antritt. Am Sonntag treffen die beiden Deutschen in ihrem ersten Gruppenspiel auf Spanien.