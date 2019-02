Roger Federer ist seinem 100. Titel auf der ATP-Tour wieder einen Schritt näher gekommen.

Der Schweizer Tennisstar gewann sein Viertelfinale beim Turnier in Dubai gegen den Ungarn Marton Fucsovics 7:6 (8:6), 6:4 und ist damit nur noch zwei Siege von seinem Jubiläumstitel entfernt. Am Freitag spielt Federer entweder gegen Borna Coric (Kroatien) oder Nikolos Bassilaschwili (Georgien) um den Einzug ins Endspiel.

Der 37-Jährige hat das Turnier in seiner zweiten Heimat Dubai bereits siebenmal gewonnen, zuletzt 2015. Seinen 99. Titel holte Federer in seiner Geburtsstadt Basel im vergangenen Oktober. Danach verpasste er beim Masters in Paris, bei den ATP Finals in London (jeweils Halbfinale) und bei den Australian Open in Melbourne (Achtelfinale) seinen 100. Turniersieg.