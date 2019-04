Gleich drei deutsche Top-100-Spieler haben am Samstag in der Qualifikation zum ATP-Masters von Monte Carlo verloren und damit den Sprung ins Hauptfeld des zweitwichtigsten Sandplatzturniers der Saison verpasst.

Mischa Zverev (Nr. 72) unterlag dem derzeit nicht einmal in der Weltrangliste geführten Italiener Julian Ocleppo 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). Zverev hat 2019 bislang nur ein Match auf der Tour gewonnen.

Peter Gojowczyk (Nr. 87) enttäuschte beim 4:6, 2:6 gegen den Argentinier Marco Trungelliti. Maximilian Marterer (Nr. 100) war beim 2:6, 2:6 gegen den früheren Weltranglisten-17. Albert Ramos-Vinolas (Spanien) chancenlos. Um den Einzug ins Hauptfeld kämpft am Samstagnachmittag noch Yannick Maden gegen Taro Daniel aus Japan.

Anzeige

Für das Hauptfeld über ihre Weltranglisten-Positionen qualifiziert sind Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, der an Nummer drei gesetzt ist, der Augsburger Routinier Philipp Kohlschreiber sowie Jan-Lennard Struff. Die ersten Spiele stehen am Sonntag an.