Nadal scheitert an Thiem

vergrößernverkleinern Rafael Nadal unterlag im Halbfinale von Barcelona Dominic Thiem © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Für Rafael Nadal läuft es in dieser Sandplatz-Saison noch nicht nach Plan. Nach dem Halbfinal-Aus in Monte Carlo ist auch in Barcelona im Semifinale Schluss.