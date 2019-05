Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters in Rom mit einer eindrucksvollen Vorstellung die Revanche gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic geglückt.

Der Warsteiner setzte sich in der zweiten Runde im Foro Italico mit 6:2, 6:3 gegen den Kroaten durch, gegen den er in der Vorwoche beim Masters in Madrid noch in drei Sätzen verloren hatte.

Struffs Achtelfinalgegner in der Ewigen Stadt ist der an Nummer sechs gesetzte Japaner Kei Nishikori.

Selbstbewusster Struff setzt nach

"Das war ein sehr gutes Match, ich war taktisch gut eingestellt und habe ihn unter Druck gesetzt", sagte Struff nach seinem Erfolg.

Der 29-Jährige zeigte sich auf Court 3 der altehrwürdigen Anlage von Beginn an hellwach und selbstbewusst.

Der Deutsche servierte stark, spielte variabel und wuchtig von der Grundlinie. Nach zwei Breaks und 31 Minuten war Satz eins unter Dach und Fach.

Doch im Gegensatz zu Madrid, wo Struff nach gewonnenem ersten Durchgang etwas nachließ, blieb er dieses Mal dran. Nach zwei weiteren Breaks verwandelte Struff nach 1:07 Stunden seinen ersten Matchball.

Dritter Sieg gegen Top-10-Spieler

Struff scheint gut gerüstet für die am 26. Mai beginnenden French Open in Paris.

Es war sein dritter Sieg gegen einen Top-10-Spieler in diesem Jahr. Zuvor hatte er bereits Landsmann Alexander Zverev und den Griechen Stefanos Tsitsipas bezwungen.

Struff ist einer von noch zwei verbliebenen deutschen Profis im Hauptfeld.

Alexander Zverev war in Runde zwei ausgeschieden, der Augsburger Philipp Kohlschreiber trifft am Donnerstag in seinem Zweitrundenmatch auf den Italiener Marco Cecchinato.