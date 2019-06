Mit großer Motivation und wieder mit Trainer Ivan Lendl in seiner Box geht Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev in das Rasenturnier in Stuttgart. Wie Zverev auf einer Pressekonferenz vor dem Turnier bestätigte, reiste Lendl am Montag an und begleitet den gebürtigen Hamburger während der Rasensaison. Gerüchte über eine angebliche Trennung bewahrheiteten sich damit nicht.

"Ich habe ihn länger nicht gesehen, aber wir werden hart und spezifisch arbeiten. Es gibt einige Dinge, die bei mir noch nicht funktioniert haben. Es gilt aber auch, meine Stärken zu verbessern", sagte Zverev über die Zusammenarbeit mit dem achtmaligen Grand-Slam-Sieger Lendl.

Mit Blick auf Lendls fehlenden Wimbledonsieg fügte Zverev mit einem Augenzwinkern an: "Er kann mir sicher auch sagen, was man lieber nicht machen sollte."

Anzeige

Sein erstes Spiel in Stuttgart bestreitet der topgesetzte Zverev im Achtelfinale am Donnerstag. Dort trifft er entweder auf Qualifikant Dustin Brown oder den Australier John Millman. Gegen Millman hatte Zverev zuletzt in Paris ein Marathonmatch in der ersten Runde für sich entschieden.

Die Entscheidung, am Stuttgarter Weissenhof aufzuschlagen, hatte Zverev nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open gegen Novak Djokovic kurzfristig getroffen. Eine zu hohe körperliche Belastung befürchtet er nicht.

"Ich fühle mich physisch relativ wohl, in den vergangenen Wochen ist meine Leistung eher gestiegen. Das ist auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, das Turnier zu spielen", sagte er.

Grundsätzlich habe er sich in den vergangenen Wochen "wieder komplett auf Tennis konzentrieren können. Ich musste vorher noch viele andere Dinge nebenbei machen, die ich sonst nicht mache und die auch Energie gekostet haben", erklärte Zverev. Jetzt aber "kommt alles wieder runter".