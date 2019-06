Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Stuttgart seinen Coup von den French Open wiederholt und Kanadas Hoffnungsträger Denis Shapovalov erneut besiegt.

Der 29-Jährige gewann bei dem Rasenturnier in der Schwabenmetropole sein auf Dienstag verschobenes Erstrundenmatch gegen die Nummer Acht der Setzliste 7:5, 6:4.

Struff siegte bereits bei French Open

Schon bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen Grand-Slam-Turnier in Paris hatte Struff den 20-Jährigen in Runde eins ausgeschaltet und war letztlich bis ins Achtelfinale vorgedrungen. Bei dem mit 750.000 Euro dotierten Heim-Event am Weissenhof trifft er in der Runde der letzten 16 auf Miomir Kecmanovic aus Serbien, der Philipp Kohlschreiber bezwungen hatte.

Anzeige

Wildcard für Zverev

Weitere deutsche Starter in Stuttgart sind Topspieler Alexander Zverev, der mit einer "Last-Minute-Wildcard" erstmals seit 2015 wieder dort aufschlägt, Peter Gojowczyk und Dustin Brown. Zverevs älterer Bruder Mischa war wie Kohlschreiber bereits am Montag ausgeschieden.