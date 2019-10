vergrößernverkleinern Andy Murray findet nach seiner langen Verletzungspause langsam wieder zu seiner alten Form zurück © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Andy Murray kommt nach seinem Comeback auf der ATP Tour immer besser in Schwung. Der 32-Jährige besiegte in Peking US-Open-Halbfinalist Berrettini glatt in zwei Sätzen.