Roger Federer greift beim Hallenturnier in seiner Heimatstadt Basel nach seinem zehnten Titel.

Der Grand-Slam-Rekordchampion setzte sich gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas souverän mit 6:4, 6:4 durch und zog ins Endspiel am Sonntag gegen Alex de Minaur ein. Der Australier hatte sein Halbfinale gegen Reilly Opelka (USA) 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) gewonnen.

Bildergalerie Die einzigartige Karriere von Roger Federer 69 Bilder

Für Federer ist es das 13. Finale in Basel nacheinander - nur 2016 hatte der Lokalmatador die Veranstaltung in der St. Jakobshalle verpasst. Zehn Titel bei einem einzigen Turnier hat Federer bislang nur in Halle/Westfalen gewonnen. Mit einem Erfolg über de Minaur würde der 38-Jährige seinen 103. Turniersieg feiern und in der "ewigen" Bestenliste den Rückstand zu Rekordhalter Jimmy Connors (109) weiter verkürzen.

Anzeige

Thiem spielt in Wien um Titel

Auch beim parallel ausgetragenen Hallenturnier in der Wiener Stadthalle spielt ein Lokalmatador um den Titel: Anders als Federer zog Dominic Thiem in seiner Heimat jedoch zum ersten Mal ins Finale ein - er gewann gegen den Italiener Matteo Berrettini 3:6, 7:5, 6:3.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Sonntag trifft Thiem auf Diego Schwartzman (Argentinien). Der letzte österreichische Sieger in Wien war Jürgen Melzer, der 2009 und 2010 triumphierte.