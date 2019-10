Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray hat sein Auftaktmatch beim dritten Turnier auf seiner Comeback-Tour durch Asien gewonnen.

Der Schotte setzte sich beim ATP-Masters in Shanghai nach 2:18 Stunden gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero 2:6, 6:2, 6:3 durch.

In der nächsten Runde trifft der 32-Jährige auf den an Position zehn gesetzten Italiener Fabio Fognini.

Anzeige

In der vergangenen Woche hatte Murray in Peking zunächst überraschend den US-Open-Halbfinalisten Matteo Berrettini und den Qualifikanten Cameron Norrie geschlagen und war erst im Viertelfinale am French-Open-Finalisten Dominic Thiem gescheitert.

Durch seine starken Auftritte kletterte Murray in der Weltrangliste um 214 Plätze auf Rang 289.

Murray, der nach einer Hüft-OP monatelang ausgefallen war, hatte vor zwei Wochen im chinesischen Zhuhai seinen ersten ATP-Sieg seit 266 Tagen gefeiert.