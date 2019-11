Alexander Zverevs neue Flamme zum Durchklicken:

Sie ist aktuell das schönste Gerücht rund um Alexander Zverev - Brenda Patea.

Bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" wird sie 2017 "nur" Zehnte. Beim Hamburger könnte sie die Nummer eins sein. Zumindest wird sie bei den ATP Finals in London in seiner Box und mit ihm auf dem Boot zum Hotel gesichtet.

Auf dem roten Teppich fühlt sie sich auf jeden Fall schon mal wohl, wie sie bereits bei einigen Events unter Beweis stellen konnte. SPORT1 stellt das Model vor.