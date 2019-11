vergrößernverkleinern Roger Federer trifft auf Stefanos Tsitsipas © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bei den ATP Finals in London steht das Halbfinale an. Roger Federer trifft in einem Generationenduell auf Stefanos Tsitsipas. Am Abend spielt Alexander Zverev.