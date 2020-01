Tennis-Superstar Novak Djokovic ist mit Serbien ins Finale des ATP Cups eingezogen. Der Weltranglistenzweite kämpfte den Russen Daniil Medvedev mit 6:1, 5:7, 6:4 nieder, zuvor hatte Dusan Lajovic im australischen Sydney Karen Khachanov 7:5, 7:6 (7:1) bezwungen. Das Duell war damit schon vor dem Doppel entschieden.

Die Serben um den 16-maligen Grand-Slam-Gewinner Djokovic treffen am Sonntag im Finale auf den Gastgeber oder Spanien mit Rafael Nadal. "Es war ein außergewöhnliches Match", sagte Djokovic, "Daniil Medvedev ist einer der besten Spieler der Welt, heute hat er gezeigt warum."

Nach dem Weiterkommen sagte Djokovic seine Teilnahme am anstehenden neuen ATP-Turnier in Adelaide ab. Gründe wurden zunächst nicht bekannt. Djokovic kämpft in diesem Monat bei den Australian Open (ab 20. Januar) um seinen achten Titel.