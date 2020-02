Kohlschreiber scheitert in Runde eins

vergrößernverkleinern Philipp Kohlschreiber verliert beim ATP Turnier in Rotterdam gegen den Briten Daniel Evans © Getty Images

Philipp Kohlschreiber kann sein erstes Match nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den Australian Open nicht gewinnen. Ein weiterer Deutscher tritt am Dienstag in Rotterdam an.