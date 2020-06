Vorneweg: Novak Djokovic ist nach seinem positiven Coronatest gute Besserung zu wünschen.

Dies gilt ebenso für seine an Covid-19 erkrankte Ehefrau Jelena. Für beide ist zu hoffen, dass die Symptome der Erkrankung glimpflich verlaufen.

Festzuhalten ist aber auch: Djokovic hat die Quittung bekommen für seine Ignoranz.

Denn die vom weltbesten Tennisprofi organisierte Adria-Showtour war von Anfang an eine Farce.

Djokovic und seine Mitstreiter haben die Sicherheitsvorkehrungen mit Füßen getreten. Ob beim Fußball, Basketball, auf den Rängen oder beim Striptease in einem stickigen Klub: Abstand hielt niemand, auch nicht zu den zahlreichen jugendlichen Fans.

Djokovic überrascht mit kruden Ansichten

Als seien sie immun gegen das Virus, haben Djokovic und Co. sich jeglicher Vorbildfunktion und Verantwortung entledigt. Bewusst und billigend haben sie nicht nur mit der eigenen Gesundheit gespielt, sondern mit der Unversehrtheit vieler. Schon jetzt gibt es weitere Erkrankte

Djokovic ist nach Grigor Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki der vierte infizierte Profi auf der Show-Tour. Dass er Impfungen kritisch bis ablehnend gegenübersteht, mag noch seine Sache sein. Dass er glaubt, mithilfe des selbsternannten Alchemisten Chervin Jafarieh "die giftigste Nahrung oder das am stärksten verschmutzte Wasser in das heilsamste Wasser" verwandeln zu können - nun, ja.

In den vergangenen Wochen aber hat sich Djokovic jenseits aller menschlichen Solidarität bewegt.

Fehlende Einsicht beim Djoker

Während Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev, der zuletzt negativ auf Corona getestet wurde, zumindest das Verhalten bei der Adria-Tour als Fehler bezeichnete und sich öffentlich entschuldigte, ist von Einsicht oder Reue beim Djoker nichts zu spüren.

"Das ist die neue Realität, wir lernen noch, sie zu bewältigen und mit ihr zu leben", erklärte er am Dienstag. Fragt sich, in welchem Universum Djokovic in den vergangenen Monaten gelebt hat.

Sein Verhalten ist eine Schande. Als Spielerpräsident der ATP hat sich Djokovic nebenbei endgültig disqualifiziert.