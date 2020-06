Der ehemalige Tennisprofi Tommy Haas (42) wird sich mit Alexander Zverev beim Showturnier in Berlin messen.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht nach Berlin komme, nur um einen guten Trainingspartner abzugeben", sagte Haas in einer Mitteilung des Veranstalters. Der ehemalige Weltranglistenzweite, mittlerweile Turnierdirektor beim Masters in Indian Wells, hatte im Sommer 2017 in Kitzbühel sein letztes Match auf der ATP-Tour absolviert.

Neben Haas und Zverev werden auch der Weltranglistendritte Dominic Thiem aus Österreich sowie der Australier Nick Kyrgios zu den Einladungsmatches vom 13. bis 19. Juli antreten. Bei den Frauen sind Julia Görges und Andrea Petkovic als prominente deutsche Teilnehmer vertreten, nun gab auch die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) ihre Zusage.

Die Matches finden auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion des Berliner Klubs LTTC Rot-Weiß sowie auf Hartplatz in einem Hangar am Flughafen Tempelhof statt.