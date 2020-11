In seinem letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals in London muss Alexander Zverev gegen Novak Djokovic ran. Der Deutsche muss gewinnen, sonst ist die Saison für ihn vorzeitig beendet. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

+++ Djokovic - Zverev 4:2 +++

Zverev wird besser. Ein Rückhand-Winner, ein Ass und ein schönes Crossspiel - schon steht es 2:4. Jetzt braucht er aber langsam das Break im ersten Satz, um den verschlafenen Auftakt wieder gut zu machen.

+++ Djokovic - Zverev 4:1 +++

Djokovic gibt sich bei eigenem Aufschlag bislang keine Blöße. Immerhin gewinnt Zverev den bisher schönsten Ballwechsel für sich zum zwischenzeitlichen 15:15. Zverev zeigt auf jeden Fall Kampfgeist. Ob das reicht, wird sich zeigen.

+++ Djokovic - Zverev 3:1 +++

Endlich! Zverev verkürzt auf 1:3, er gewinnt sein Aufschlagsspiel zu null und bekommt allmählich etwas Sicherheit in sein Spiel.

+++ Djokovic - Zverev 3:0 +++

Wenn sich Zverev nicht bald fängt, wird das eine schnelle Sache. Djokovic erhöht auf 3:0, Zverev gelingen nur zwei der ersten 14 Punkte.

+++ Djokovic - Zverev 2:0 +++

Das nennt man mal einen klassischen Fehlstart! Zverev verliert gleich sein eigenes Aufschlagsspiel. Nach zwei einfachen Fehlern wird Zverev von Djokovic wunderbar passiert. Das Aufschlagsspiel gibt er schließlich mit einem Doppelfehler ab. Immerhin macht Zverev seinen ersten Punkt. Aber er muss sich deutlich steigern.

+++ Djokovic - Zverev 1:0 +++

Der Djoker serviert zum Matchbeginn. Den ersten Punkt holt er sich gleich mit einem gefühlvollen Volleystopp. Dann lässt er drei Aufschlagkracher folgen und gewinnt das erste Aufschlagspiel zu null. Noch ist Zverev überhaupt nicht im Spiel.

+++ Sieger im Halbfinale +++

Dort wartet Dominik Thiem als Gegner.

+++ Wie ist die bisherige Bilanz? +++

Fünf Mal trafen beide Spieler bislang aufeinander, Zverev gelangen dabei zwei Siege. "Ich habe gegen Novak noch nie ein enges Match gehabt. Deswegen ist der Start wichtig, du musst mit sehr viel Druck anfangen", so der Deutsche. Mal sehen, ob ihm das gleich gelingt.

+++ Djokovic auch nicht in Form +++

Doch nicht nur Zverev, auch Novak Djokovic ist aktuell nicht auf der Höhe seines Schaffens. Der Serbe ist deutlich verwundbarer als sonst.

+++ Motivation bei Zverev hoch +++

Am Donnerstag schuftete Zverev mit Coach David Ferrer an seiner Form. "Ich spiele immer noch nicht mein bestes Tennis. Aber das muss ich bis Freitag schaffen, weil ich sonst gegen Novak keine Chance habe", erklärte der 23-Jährige bereits nach dem knappen Sieg gegen Schwartzman. Vielleicht helfen Zverev ja die guten Erinnerungen. Vor zwei Jahren feierte er mit dem Finalsieg gegen Djokovic an gleicher Stelle den bislang größten Triumph seiner Karriere.

+++ Zverev noch nicht in Topform +++

Bislang hat sich Zverev in London noch nicht in seiner besten Verfassung gezeigt. Und die Hürde Djokovic ist hoch. "Es ist das schwierigste Match, das man hier überhaupt haben kann", sagte der Deutsche bereits im Vorfeld. Damit er überhaupt eine Chance hat, muss er sich deutlich steigern. Im ersten Gruppenspiel gegen Medwedew setzte es eine klare Niederlage und auch in der zweiten Partie gegen Diego Schwartzman mühte sich Zerev über drei Sätze.

+++ Wie ist die Ausgangslage? +++

Die Ausgangslage vor dem abschließenden Gruppenspiel ist simpel. Wer das Spiel gewinnt, der ist weiter. Für den Verlierer ist die Saison beendet.

+++ Herzlich Willkommen +++

Hallo und herzlich Willkommen liebe Freunde des Tennissports. Heute steht für den besten deutschen Tennisspieler ein wichtiges Match auf dem Programm. Alexander Zverev muss gegen Novak Djokovic ran und SPORT1 begleitet die Partie LIVE.