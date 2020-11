Frühes Aus für Struff in Sofia

vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff war in Sofia an Position vier gesetzt © Imago

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff scheitert beim ATP-Turnier in Sofia an seiner ersten Hürde. Zuvor hatte er in der ersten Runde ein Freilos erhalten.