Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard hat beim ATP-Masters in Paris das Achtelfinale verpasst.

Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor in der zweiten Runde gegen Pablo Carreno Busta (Spanien/Nr. 9) 6:7 (3:7), 2:6 (SERVICE: Ergebnisse aus Paris).

Für Alexander Zverev wird es am Mittwoch ernst.

Der an Position vier gesetzte deutsche Topspieler trifft dann nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.