Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in Genf nach großem Kampf ins Achtelfinale eingezogen.

Der 27-Jährige rang am Montag in einem hochspannenden Erstrundenmatch den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Benoit Paire mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:4 nieder und trifft in der Runde der letzten 16 auf Feliciano Lopez (Spanien) oder den Kempener Daniel Altmaier.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Koepfer ließ sich auch von einer knapp zweistündigen Regenunterbrechung im Anschluss an den verlorenen ersten Satz nicht aus dem Konzept bringen und verwandelte nach 2:34 Stunden Spieldauer seinen ersten Matchball. Weder Koepfer noch Paire verloren in den ersten zwei Durchgängen ein Aufschlagspiel. Das änderte sich im dritten Durchgang: Koepfer gab selbst zwei Mal seinen Service ab, allerdings breakte er auch drei Mal.

Der neue Tennis-Podcast "Cross Court" ist ab sofort auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Koepfer und Altmaier sind die einzigen deutschen Vertreter beim mit 481.270 Euro dotierten Sandplatzturnier in der Schweiz.