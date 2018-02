Deutschland steht in der ersten Runde des Davis Cups (ab Freitag 3 Uhr im LIVETICKER) eine Herkulesaufgabe bevor.

In Brisbane ist das Team um Chefberater Boris Becker und Kapitän Michael Kohlmann gegen Australien in der Außenseiterrolle. In der Pat-Rafter-Arena warten am Wochenende hochmotivierte Gastgeber, angeführt von Teamchef Lleyton Hewitt und seiner formstarken Nummer eins Nick Kyrgios, auf das DTB-Team.

Der Weltranglisten-14. Kyrgios fühlt sich in Brisbane pudelwohl, hier hat er vor drei Wochen das ATP-Turnier gewonnen. Der erst 18-jährige Alex de Minaur stand in Sydney im Finale, und John Peers gehört zu den besten Doppelspielern der Welt.

(DAZN zeigt den Davis Cup live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Zverev bittet de Minaur zum Youngster-Duell

Die Jungstars Alexander Zverev (20) und Alex de Minaur (18) eröffnen in der Nacht auf Freitag die Davis-Cup-Partie (ab 3 Uhr im LIVETICKER).

Im Anschluss stehen sich Jan-Lennard Struff (27) und Nick Kyrgios (22) gegenüber (ab 5 Uhr im LIVETICKER). Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Der Warsteiner Struff bekam von DTB-Teamchef Michael Kohlmann den Vorzug vor dem Münchner Peter Gojowczyk.

Im Doppel am Samstag (4.00 Uhr MEZ) ist Gojowczyk zwar an der Seite von Tim Pütz (Frankfurt) nominiert, dürfte allerdings kaum zum Einsatz kommen. Voraussichtlich spielt das Duo Pütz/Struff, allerdings ist auch Zverev eine Option. Für Australien sind John Peers, Nummer vier der Doppelweltrangliste, und Matthew Ebden vorgesehen.

Topduell zum Abschluss

Am Sonntag (ab 3 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum Spitzeneinzel zwischen Zverev und Kyrgios, ehe sich laut Auslosung Struff und de Minaur (ab 5 Uhr im LIVETICKER) gegenüberstehen. Allerdings haben die Kapitäne Kohlmann und Lleyton Hewitt bis kurz vor Beginn der Matches die Möglichkeit umzustellen.

In der Pat-Rafter-Arena geht es um den Einzug ins Viertelfinale. In den vergangenen drei Jahren hatte Deutschland in der ersten Runde stets verloren und rettete in der Relegation im September jeweils die Zugehörigkeit zur Weltgruppe der 16 besten Teams. Der Sieger von Brisbane trifft vom 6. bis 8. April entweder auf Spanien oder