Deutschlands Gruppengegner Argentinien muss bei der Premiere der Davis-Cup-Finals ohne Topspieler Juan Martin del Potro auskommen.

Der Weltranglistenvierte bestätigte bei ESPN, dass er auf das neu geschaffene Finalturnier in Madrid (18. bis 24. November) verzichten werde.

Schon in den vergangenen zwei Jahren hatte del Potro nicht am wichtigsten Nationenwettbewerb im Herrentennis teilgenommen.

Argentinien: Letzter Titelgewinn 2016

"Meine Position hat sich auch bei dem neuen Format nicht geändert. Ich habe schon vor zwei Jahren verkündet, dass ich nicht mehr spielen werde", sagte del Potro.

Der 30-Jährige hatte Argentinien im Jahr 2016 mit zwei Einzelsiegen im Finale gegen Kroatien zum bislang letzten Titel geführt.

Deutschland ohne Zverev

Zuvor hatte auch Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev für das in der Kritik stehende Finalturnier abgesagt.

Der 21 Jahre alte ATP-Weltmeister will die Saison spätestens nach den ATP-Finals (10. bis 17. November) beenden. Weiterer Gruppengegner der Deutschen in Pool C ist Chile.