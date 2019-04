Andrea Petkovic hat das deutsche Fed-Cup-Team im Playoff um den Verbleib in der Weltgruppe gegen Lettland in Riga mit 1:0 in Führung gebracht.

Die Nummer 71 der Welt gewann das Auftakteinzel gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko mit 7:5, 6:4.

Das zweite Match bestreiten im Anschluss Julia Görges und Diana Marcinkevica.

Petkovic lässt ihren Frust ab

"Ich wollte unbedingt für mein Team diesen ersten Punkt holen", sagte Petkovic, die bei eigener 5:4-Führung im zweiten Durchgang aus Frust über einen verlorenen Punkt ihren Schläger kurz durch die Gegend geworfen hatte.

"Ich habe mir damit ein bisschen Luft verschafft, und danach ging es dann auch besser", sagte sie.

Obwohl Sportler "ja immer sehr allergisch reagieren", wenn von der Favoritenrolle die Rede ist, "müssen wir uns jetzt schon trauen, zu sagen, dass wir in der besseren Position sind", stellte die 31-Jährige nach dem Sieg gegen die in der Weltrangliste 42 Plätze über ihr stehende Ostapenko fest.

Am Ende steht ein souveräner Sieg

Die Partie zwischen Petkovic und Ostapenko war geprägt von zahlreichen Breaks auf beiden Seiten.

Im ersten Satz verlor Ostapenko viermal ihren Aufschlag, einmal mehr als Petkovic, die nach einer Stunde den Satzball zum 7:5 verwandelte.

Im zweiten Durchgang führte Petkovic schnell mit 5:2 und brachte das Match nach 1:34 Stunden sicher nach Hause. (SERVICE: Fed-Cup-Ergebnisse)