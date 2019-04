Andrea Petkovic eröffnet für die deutsche Fed-Cup-Mannschaft das Relegationsduell in Lettland. Wie die Auslosung in Riga ergab, trifft die 31-Jährige im ersten Einzel am Karfreitag (15.00 Uhr MESZ) auf die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko.

Im Anschluss stehen sich Julia Görges (WTA-Nr. 17), in Abwesenheit der erkrankten Angelique Kerber die deutsche Nummer eins, und Diana Marcinkevica (Nr. 267) gegenüber. Alle Partien gibt es LIVE auf DAZN.

"Im Fed Cup ist es egal, wie die Weltranglistenplatzierungen sind", sagte Görges: "Du spielst nicht für dich selbst, sondern für das ganze Land." Petkovic meinte: "Wir sind perfekt vorbereitet. Mit dem Team im Rücken, ist es immer noch einmal etwas Besonderes."

Am Samstag (ab 14.00 Uhr MESZ) stehen sich auf dem Hartplatz der rund 10.000 Zuschauer fassenden Arena Riga zunächst Görges und Ostapenko sowie anschließend Marcinkevica und Petkovic gegenüber. Für das Doppel nominierte Teamchef Jens Gerlach Anna-Lena Grönefeld und Mona Barthel, die es mit Ostapenko und Daniela Vismane zu tun bekommen. Änderungen der Aufstellung sind kurzfristig möglich.

Wimbledonsiegerin Kerber hatte ihre Teilnahme ebenso wie die lettische Spitzenspielerin Anastasija Sevastova (Rückenverletzung) aufgrund einer "verschleppten Grippe" kurzfristig abgesagt. Der Sieger der Partie spielt 2020 in der Weltgruppe.

Die Partien in der Übersicht:

Freitag, 19. April, ab 15.00 Uhr MESZ:

Andrea Petkovic - Jelena Ostapenko

Julia Görges - Diana Marcinkevica

Samstag, 20. Februar, ab 14.00 Uhr MESZ:

Görges - Ostapenko

Petkovic - Marcinkevica

Anna-Lena Grönefeld/Mona Barthel - Ostapenko/Daniela Vismane