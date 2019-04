Deutschland droht im Fed-Cup-Relegationsspiel in Lettland der Ausfall von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber. Teamchef Jens Gerlach nominierte "aufgrund einer Erkrankung" Kerbers für das Duell in der Hauptstadt Riga Mona Barthel als fünfte Spielerin nach.

Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) drei Tage vor dem Aufeinandertreffen mit.

"Ich habe mich kurzfristig entschieden, mit Mona eine fünfte Spielerin mitzunehmen. Wir wollen bei dieser wichtigen Begegnung kein Risiko eingehen, da Angelique Kerber gesundheitlich angeschlagen ist und aktuell von den Ärzten keine Freigabe hat", sagte Gerlach.

Barthel ist bereits am Montagabend zur Mannschaft in Riga gestoßen und absolvierte am Dienstag ihr erstes Training.

Für Deutschland gehen außerdem Julia Görges, Andrea Petkovic und Doppel-Spezialistin Anna-Lena Grönefeld an den Start. Spielbeginn auf dem Hartplatz in Riga ist am Karfreitag um 15.00 Uhr und am Samstag um 14.00 Uhr. DAZN überträgt an beiden Tagen live.

Der Sieger spielt 2020 in der Weltgruppe.