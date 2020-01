Die deutschen Tennis-Damen treten beim Fed-Cup-Duell in Brasilien ohne ihre Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges an.

Stattdessen sollen bei der Premiere des neuen Fed-Cup-Kapitäns Rainer Schüttler Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Antonia Lottner am 7. und 8. Februar in Florianopolis die Chance auf das neu geschaffene Finalturnier im April in Budapest ergreifen.

"Natürlich ist es schade, dass Angelique und Julia nicht zur Verfügung stehen, aber bei Angie muss die Oberschenkelverletzung jetzt erstmal voll ausheilen", sagte Schüttler.

Schüttler glaubt trotzdem an Qualifikation

Görges hatte nach Angaben des Deutsche Tennis Bundes (DTB) schon früh signalisiert, nicht zur Verfügung zu stehen.

"Ich bin überzeugt, dass wir die Qualifikation überstehen und uns für die Finals in Budapest qualifizieren", ergänzte Schüttler.

Vier Einzel und ein Doppel werden in der Qualifikationsrunde gespielt.

Gastgeber Ungarn, die letztjährigen Finalisten Frankreich und Australien sowie Tschechien (Wildcard) sind bereits für Budapest qualifiziert.