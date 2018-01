Die Belgierin Elise Mertens hat ihren überraschenden Siegeszug bei den Australian Open fortgesetzt und das Halbfinale erreicht.

Die 22 Jahre alte Melbourne-Debütantin setzte sich gegen die an Position vier gesetzte Jelena Switolina aus der Ukraine nach 1:13 Stunden mit 6:4, 6:0 durch. Am Donnerstag spielt Mertens gegen Caroline Wozniacki (Dänemark/Nr. 2) um den Einzug ins Endspiel.

Mertens hatte bereits das Vorbereitungsturnier Anfang Januar in Hobart/Tasmanien gewonnen, ihre bislang einzige Niederlage in diesem Jahr kassierte sie beim Hopman Cup in Perth gegen Angelique Kerber (Kiel).

In Melbourne spielt Mertens erst ihr fünftes Grand-Slam-Turnier, dreimal schied sie in der ersten Runde aus. Bei den French Open in Paris erreichte sie 2017 die dritte Runde.

Wozniacki setzte sich weit nach Mitternacht gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro 6:0, 6:7 (3:7), 6:2 durch, die 27-Jährige verwandelte um 1.37 Uhr Ortszeit den Matchball.

Wozniacki darf damit weiter auf ihren ersten Grand-Slam-Titel hoffen, in Melbourne hatte sie 2011 schon einmal das Halbfinale erreicht.