Angelique Kerber kommt nach ihrem Sieg in Wimbledon am Dienstag nach Deutschland.

In Stuttgart gibt sie im Porsche-Museum um 13 Uhr eine Pressekonferenz.

Dabei wird sie nochmal über ihren größten Karriere-Erfolg, die Feierlichkeiten und ihre Pläne für die Zukunft sprechen. (SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER).

Kerber mit wilder Feier in London

Nach ihrem Sieg im Finale gegen Serena Williams hatte Kerber am Samstag in London ausgiebig gefeiert, am Sonntag stand der traditionelle Besuch des Champions Dinners an.

Am Montag flog sie nach Polen zu ihren Großeltern, wo die 30-Jährige ihren Hauptwohnsitz hat.

Nun stellt sie sich den Fragen der deutschen Medienvertreter.