Herzogin Meghan und Herzogin Kate haben ihren Besuch für das Wimbledon-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams angekündigt.

Das gab das britische Königshaus am Donnerstag über seinen Twitter-Account bekannt. Die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle ist gut befreundet mit der Rekord-Grand-Slam-Siegerin Williams, die gemeinsam mit Ehemann Alexis Ohanian unter anderem bei Markles Hochzeit mit Prinz Harry im Mai zu Gast war.

"Uns verbindet schon lange eine sehr gute Freundschaft", sagte Williams: "Sie hat mich schon oft in Wimbledon unterstützt, jetzt kommt sie wieder - in einer etwas anderen Rolle." Das Männerfinale am Sonntag wird außerdem Kate, dann gemeinsam mit Gemahl Prinz William besuchen. Kate ist offizielle Schirmherrin des prestigeträchtigen Tennis-Turniers im Süden von London.

Royale Gäste haben in Wimbledon Tradition. Am Mittwoch war bereits Herzogin Camilla, die Ehefrau des britischen Kronprinzen Charles, in Wimbledon zu Gast gewesen. Queen Elizabeth II. kam allerdings während ihrer Regentschaft erst viermal zum Turnier. Tennis gehört dem Vernehmen nach nicht zu ihren Lieblingssportarten. Zuletzt war sie 2010 bei einem Zweitrundenmatch des späteren Siegers Andy Murray.