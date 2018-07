Das zweite Wimbledon-Finale von Angelique Kerber gegen US-Superstar Serena Williams wird am Samstag (ab 15.00 Uhr) live im ZDF übertragen. Wie der Mainzer Sender am Donnerstagabend mitteilte, habe man sich kurzfristig die Übertragungsrechte für die Neuauflage des Endspiels von 2016 gesichert. Bislang hatten die Live-Rechte für das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier lediglich beim Pay-TV-Anbieter Sky gelegen.

"Wir freuen uns, dass wir den Zuschauern im frei empfangbaren Fernsehen diesen sportlichen Höhepunkt zeigen können", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Kommentator der Partie ist Aris Donzelli. 2013, als Sabine Lisicki in Wimbledon im Finale stand, hatte sich die öffentlich-rechtliche ARD noch vergeblich um eine Übertragung bemüht.

Kerber will dritten Grand Slam holen

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) begrüßte die kurzfristige Einigung. "Wir sind hocherfreut, dass alle Tennisfans in Deutschland die Chance haben, einen möglichen Wimbledon-Triumph von Angelique Kerber am Samstag live im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen", sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus.

Kerber hat am Samstag die Chance, als erste Deutsche seit Steffi Grafs letztem Triumph 1996 in London zu gewinnen und ihren dritten Grand-Slam-Titel zu holen. Ein mögliches deutsches Finale gegen Julia Görges gibt es jedoch nicht, weil diese ihr Halbfinale am Donnerstag gegen Williams verloren hatte.