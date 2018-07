Nach der deutlichen Finalniederlage von Serena Williams in Wimbledon rückte schnell das Kämpferherz der 36-Jährigen in den Blickpunkt. Ehemann Alexis Ohanian würdigte in emotionalen Worten die Leistung des Tennis-Superstars in den Monaten vor dem Match gegen Angelique Kerber (3:6, 3:6).

Im vergangenen September war Tochter Alexis Olympia zur Welt gekommen, in der Folge schwebte Williams selbst kurzzeitig in Lebensgefahr.

"Wenige Tage nach der Geburt unserer Tochter küsste ich meine Frau vor ihrer Operation zum Abschied, und wir beide wussten nicht, ob sie zurückkommen wird", schrieb Ohanian bei Instagram: "Wir wollten einfach, dass sie überlebt - und zehn Monate später stand sie nun im Wimbledon-Finale."

Williams hatte nach der Entbindung eine Lungenembolie erlitten, durch die daraus folgenden Hustenattacken war die frisch vernähte Kaiserschnitt-Wunde aufgegangen. Es folgte eine erneute Operation, bei der die Ärzte ein großes Blutgerinnsel in der Bauchhöhle fanden. Wenig später dann noch ein Eingriff, um zu verhindern, dass das Gerinnsel in die Lunge gelangte.

Auch die Presse in den USA betrachtete in ihrer Bewertung des Wimbledon-Finales nicht nur Williams Leistung vom Samstag. "Serena Williams hat ihren größten, am härtesten erarbeiteten Titel gewonnen: Champion der Frauen", schrieb die Washington Post: "Nichts gegen Angelique Kerber, die eine große Meisterin ist, aber Kerber spielte nur gegen eine Gegnerin. Williams spielte gegen viele von ihnen, einschließlich Zeit und Natur."

Die New York Times schrieb über Williams: "Sie war es, die mit 36 Jahren den Weg wies für berufstätige Mütter und ältere Sportler, die nach mehr streben."

Ohanian traut seiner Ehefrau noch einige große Turniere zu. "Unsere Familie weiß, dass sie noch viele weitere Titel gewinnen wird. Sie fängt gerade erst an, und ich könnte nicht stolzer auf sie sein", schrieb er und schloss: "Serena wird bald wieder eine Trophäe halten - die größte wartet bereits zu Hause auf sie."