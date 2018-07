Wimbledon: Simona Halep unterliegt in der 3. Runde Hsieh Su-Wei aus Taiwan Halep scheitert sensationell / Lesedauer: 2 Minuten

Mythos Wimbledon: Die wichtigsten Fakten

Die Weltranglistenerste Simona Halep scheitert in Wimbledon in der 3. Runde an einer Taiwanesin. Die Rumänin vergibt im dritten Satz einen Matchball.