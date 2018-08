Am Montag ist es so weit: Der letzte Grand Slam des Jahres beginnt mit den US Open (täglich im LIVETICKER bei SPORT1) in New York. Vom 27. August bis zum 9. September kämpft die Tennis-Elite in Flushing Meadows um das größte Preisgeld, das es im Tennis zu gewinnen gibt.

3,8 Millionen US-Dollar gehen an die jeweiligen Sieger bei den Damen und Herren. Mit 54.000 US-Dollar Startprämie bekommen auch all jene, die gleich in der ersten Runde ausscheiden, keine geringe "Trostprämie". Insgesamt werden 53 Millionen US-Dollar ausgeschüttet - mehr als bei jedem anderen Turnier.

Aus deutscher Sicht sind gleich 15 Spieler bei den Damen und Herren dabei, darunter auch die Hoffnungsträger Alexander Zverev sowie die Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. Neun deutsche Herren und sechs deutsche Damen gehen im Big Apple an den Start.

US Open: Der Spielplan der Herren

Zverev: Gelingt mit Lendl der letzte Schritt?

Für Zverev ist das Ziel bei den US Open ganz klar: Endlich ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen. Für die aktuelle Nummer vier der Welt ging der Weg bei den großen vier Turnieren nie über das Viertelfinale hinaus, in New York war das bisherige Maximum die zweite Runde.

Gerade deshalb hat Zverev kurz vor dem Auftakt eine entscheidende Änderung vorgenommen und sich eine Tennis-Legende zur Seite gestellt: Ivan Lendl, die ehemalige Nummer eins der Welt, wird den 21-Jährigen von nun an mit seiner Erfahrung von acht Grand-Slam-Titeln unterstützen.

Angelique Kerber geht nach ihrem Triumph in London mit breiter Brust an den Start. Zwar gewann sie in der Vorbereitung nur ein Spiel auf Hartplatz, allerdings kann sie auf die Vergangenheit vertrauen. 2016 gewann sie die US Open, auch diesmal zählt sie zu den Favoritinnen.

US Open: Der Spielplan der Damen

US Open: Shot Clock sorgt für Druck

Mit Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sind bei den Herren die üblichen Favoriten mit von der Partie. Wie auch Serena Williams, die bei den Damen nach ihrer Final-Niederlage in Wimbledon diesmal den Titel will, werden sie mit einer Neuerung umgehen müssen.

Denn dieses Jahr werden die Spieler durch eine "Shot Clock" unter Druck gesetzt: Für jeden Aufschlag dürfen sich die Akteure maximal 25 Sekunden nehmen.

Das sorgt für Gesprächsstoff unter den Profis, einig ist man sich beim fertigen Umbau des Louis Armstrong Stadium - mit neuem Dach nach zwei Jahren Umbau erstrahlt es in frischem Glanz.

Die US Open LIVE verfolgen:

LIVETICKER: SPORT1.de und in der SPORT1-App

TV & Stream: Eurosport/Eurosport Player

Die wichtigsten Partien am Montag:

Herren:

Mischa Zverev - Taylor Fritz (USA)

Nicolas Carry (CHL) - Peter Gojowczyk

Borna Coric (CRO) - Florian Mayer

Stan Wawrinka - Grigor Dimitrov

Andy Murray - James Duckworth

Damen:

Caroline Dolehide (USA) - Carina Witthoeft

Agnieszka Radwanska (RUS) - Tatjana Maria

Julia Goerges - Anna Kalinskaya (RUS)

Simona Halep - Kaia Kanepi