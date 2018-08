Routinier Philipp Kohlschreiber hat das deutsche Duell bei den US Open gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann gewonnen und die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in New York erreicht.

Der 34 Jahre alte Augsburger setzte sich gegen seinen acht Jahre jüngeren Kollegen 7:6 (7:3), 5:7, 6:4, 6:4 durch. Am Donnerstag trifft er auf den Australier Matthew Ebden.

Nach Alexander Zverev (Nr. 4) und Jan-Lennard Struff war Kohlschreiber der dritte und letzte Deutsche im Herreneinzel, der sein Auftaktmatch in Flushing Meadows gewann. Neun DTB-Profis hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert.

Qualifikant Yannick Maden und Maximilian Marterer verloren am Dienstag ihre Erstrundenpartien. Maden unterlag bei seiner US-Open-Premiere gegen Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 17) 6:7 (6:8), 2:6, 5:7. Marterer war gegen den früheren Finalisten Kei Nishikori (Japan/Nr. 21) beim 2:6, 2:6, 3:6 chancenlos.

Kohlschreiber, Nummer 34 der Weltrangliste, hatte im vergangenen Jahr in New York das Achtelfinale erreicht und damit sein bestes Ergebnis beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres egalisiert. Auch 2012, 2013 und 2014 stand der langjährige Davis-Cup-Spieler in Flushing Meadows unter den besten 16.