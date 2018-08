Tennis-Beauty Eugenie Bouchard hat ihren Siegeszug in der Qualifikation für die US Open fortgesetzt.

In der zweiten Runde triumphierte die Kanadierin mühelos gegen die Georgierin Ekaterine Gorgodse mit 6:1, 6:2 und benötigt nur noch einen Sieg, um in New York ins Hauptfeld einzuziehen.

In Runde drei bekommt es die 24-Jährige am Freitag mit der US-Amerikanerin Jamie Loeb zu tun.

Aktuell steht die Wimbledon-Finalistin von 2014 auf Platz 123 in der WTA-Weltrangliste. Bei den Australian Open und in Wimbledon 2018 schaffte sie es zumindest in die zweite Runde. (Hier geht's zur WTA-Weltrangliste)