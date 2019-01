Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open. Der Weltranglistenerste besiegte Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 28) 6:0, 6:2, 6:2.

Djokovic greift nach einer überragenden Vorstellung nach seinem siebten Titel bei den Australian Open in Melbourne. Der Weltranglistenerste aus Serbien gewann gegen den französischen Halbfinal-Debütanten Lucas Pouille nach nur 83 Minuten 6:0, 6:2, 6:2 und folgte Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) ins Finale am Sonntag (9.30 Uhr MEZ im LIVETICKER).

"Ich würde definitiv Tickets dafür kaufen", scherzte Djokovic nach seiner Machtdemonstration in Melbourne. Der 31-Jährige greift gegen den Spanier nach seinem siebten Titel, mit dem er zum alleinigen Rekordchampion in Melbourne aufsteigen würde.

Nadal (32) hatte bereits einen Tag zuvor zum fünften Mal das Finale des Grand-Slam-Auftakts erreicht, er kannte beim 6:2, 6:4, 6:0 gegen den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas keine Gnade.

Nadal und Djokovic im Gleichschritt

Da wollte sich Djokovic wohl nicht lange bitten lassen: Sein Sieg über Pouille (24) war wie eine Kampfansage an Nadal, der in diesem Jahr im Melbourne-Park noch ohne Satzverlust ist.

Djokovic war bislang etwas weniger souverän, aber ebenfalls ungefährdet durch das Turnier gerauscht. Im Halbfinale bewies er eindrucksvoll, dass er die Favoritenrolle nicht leichtfertig Nadal überlassen will.

"Das war definitiv eines der besten Matches, das ich je auf diesem Court gespielt habe. Alles hat heute funktioniert", sagte Djokovic, der vor einem Jahr mit Ellbogenproblemen bereits im Achtelfinale gescheitert war und nicht wusste, wie es mit seiner Karriere weitergehen sollte. Welch Unterschied zwölf Monate machen können.

Statistik spricht für den Djoker

Ganze fünf (!) vermeidbare Fehler unterliefen Djokovic, der bisher die Australian Open immer gewonnen hatte, wenn er einmal ins Halbfinale gelangt war.

Den letzten seiner sechs Titel holte er 2016, derzeit führt er die Rekordlisten in Melbourne gemeinsam mit dem Schweizer Roger Federer und dem Australier Roy Emerson an. Nadal hat dagegen erst einen Titel Down Under zu Buche stehen: 2009 gewann der Mallorquiner, danach kassierte er drei Finalniederlagen.

Eine davon ist in die Geschichtsbücher eingegangen. 2012 standen sich Nadal und Djokovic 5:53 Stunden lang gegenüber, ehe der Serbe mit 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 gewann. Kein einziges Endspiel der Grand-Slam-Historie dauerte je länger, das Marathon-Match war aber nur eines von vielen epischen Aufeinandertreffen der Superstars.

In der Bilanz liegt Djokovic mit 27:25 Siegen knapp in Führung, kein anderes Duell hat es in der Geschichte des Profitennis häufiger gegeben.

Auch das bislang letzte Match gewann der 14-malige Majorsieger. Auf dem Weg zu seinem vierten Wimbledonsieg setzte er sich 2018 im Halbfinale mit 10:8 im fünften Satz durch.

Wenige Wochen später holte er auch den Titel bei den US Open in New York und hat somit am Sonntag die Chance auf seinen dritten Grand-Slam-Triumph in Serie.