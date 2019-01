Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) und Carina Witthöft (Hamburg) sind in der Qualifikation für die am 14. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne früh gescheitert.

Lisicki musste sich der Australierin Isabelle Wallace, Nummer 406 der Weltrangliste, mit 6:7 (5:7), 5:7 geschlagen geben. Witthöft gab ihr Match gegen die Schweizerin Conny Perrin beim Stand von 1:5 verletzt auf.

Damit ist Anna Zaja die einzige der deutschen Damen, welche die erste Qualifikationsrunde überstanden hat. Die Sigmaringerin setzte sich gegen die Polin Magdalena Frech in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 durch und trifft nun in der zweiten Runde auf Veronika Kudermezowa aus Russland.

Bei den Männern überstand ein Quintett um Dustin Brown (Winsen/Aller), der sich gegen den Argentinier Carlos Berlocq durchsetzte, die erste Quali-Runde. Zudem dürfen sich auch Tobias Kamke, Rudi Molleker, Oscar Otte und Dominik Köpfer weiterhin Hoffnungen auf den Sprung ins Hauptfeld machen.