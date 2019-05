Für Mitfavoritin Kiki Bertens sind die French Open in Paris vorzeitig beendet.

Die Weltranglistenvierte aus den Niederlanden gab in ihrem Zweitrundenmatch gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei beim Stand von 1:3 auf.

"Ich habe keine Kraft, ich fühle mich nicht gut", sagte sie zum medizinischen Personal, das auf den Hauptplatz "Philippe Chatrier" gerufen worden war. Nach einer kurzen Behandlung verließ die 27-Jährige das Stadion.

Bertens hatte zuletzt das Masters-Turnier in Madrid gewonnen. Davor und danach stand sie in Stuttgart sowie in Rom jeweils im Halbfinale. In Roland Garros hatte sie 2016 ebenfalls die Runde der letzten Vier erreicht.