Sechs Jahre nach ihrem Finaleinzug hat Sabine Lisicki beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon den Einzug ins Hauptfeld knapp verpasst.

Die 29 Jahre alte Berlinerin verlor im entscheidenden Spiel der Qualifikation gegen die Niederländerin Lesley Kerhove mit 6:0, 4:6, 4:6. 2013 war Lisicki im Rasen-Mekka bis ins Finale vorgedrungen, unterlag dort aber der Französin Marion Bartoli.

Zuletzt hatte Lisicki, die in der Weltrangliste auf Position 283 geführt wird, 2017 im Hauptfeld an der Londoner Church Road gestanden, war jedoch direkt in der ersten Runde gescheitert.

Antonia Lottner, Yannick Hanfmann und Daniel Brands verpassten ebenfalls den Sprung ins Hauptfeld des am Montag startenden Turniers. Lottner verlor mit 3:6, 3:6 gegen Anna Kalinskaya aus Russland. Hanfmann musste sich dem US-Amerikaner Noah Rubin 6:7 (5:7), 2:6, 6:4, 2:6 geschlagen geben, Brands verlor 2:6, 7:6 (8:6) 1:6, 0:6 gegen den Südkoreaner Soon Woo Kwon.